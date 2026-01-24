お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。仲の良い歌手・工藤静香から誕生日を祝ってもらったと報告した。イモトは1月12日に40歳の誕生日を迎えた。この日は「Happy Birthdayあやちゃん」と書かれたバースデー・デザートプレートを前にピースサインの工藤とともに写した2ショット写真を投稿。さらに「静香さん楽しすぎて笑いっぱなしのあっとゆーまの時間贅沢なお祝いありがとうござい