ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手と井上絢登外野手が２４日、横浜市内でトークショーに参加し、ともに９８年以来となるリーグＶへの原動力になることを誓った。オフは合同自主トレを行っている同期コンビ。同じ外野手で互いに競争相手となる存在だが、度会は「ケンティー（井上）とはお互いを支え合いながら、刺激し合いながらの関係。別に負けないぞと特に思っていないですし、お互い出る場所が決まってない以上、『どこでも出れるぞ