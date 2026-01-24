最強女王が泥酔芸人にまさかの敗北。ニューヨーク・嶋佐和也がひたすら酒を飲み続けて起こした奇跡に、スタジオは驚きと爆笑に包まれていた。【映像】美女プロも苦笑い…ニューヨーク嶋佐“奇跡の下剋上”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第6回が1月17日に放送。