俳優・山下智久（40）が24日に更新されたYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」に出演し、最近“ドハマリ”している食べ物について熱弁する場面があった。「最近夢中になっていることは?」と質問されると、山下は「ねぎタン塩のことを、けっこう週2回ぐらい考えてますね」と意外な回答。「大好きで!ねぎタン塩って、なんであんなにおいしいんだろうなって。毎回驚かされるんですよ」「ねぎダレがあるじゃないですか。でき