＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】翔猿、マジシャンのような“驚きの右手”（実際の様子）前頭十三枚目・翔猿（追手風）と前頭六枚目・阿武剋（阿武松）の一番で、勝った翔猿の右手を使った妙技を、解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏が“赤裸々解説”。この取組、そして花田氏の解説を受け、相撲ファンは「手品みたいだ」「マジシャンの手法か」「お兄ちゃんさすが過ぎますわ」など驚きの声を上げた。