2月8日の衆議院選挙に向け、愛知県警が選挙違反の取締本部を設置しました。 【写真を見る】2月８日の衆議院選挙に向け、愛知県警が選挙違反取締本部を設置 愛知県警察本部では24日、汚職などを取り締まる捜査二課に「選挙違反取締本部」の看板がかけられました。 愛知県警は約500人の態勢で取り締まりにあたる方針です。 愛知県警によりますと、前回の衆院選では選挙ポスターを汚す行為で摘発が1件、歩きながら候補者の