奈良クラブは24日、MF森田凜のキャプテン就任を発表した。23歳の森田は昨季のJ3で24試合に出場した。昨季までは背番号が41だったが、今季から10番を着用する。キャプテンを務める上で「目標に対し勝利を求め続け、奈良クラブが躍進するために必要なことを日々考え取り組み続けます。奈良クラブ一体となって、奈良クラブの価値を高めていきましょう!」と意気込みを伝えている。副キャプテンはMF田村亮介、FW富樫佑太、DF生駒