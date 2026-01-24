FC東京は24日、MF安斎颯馬(23)がペナフィエル(ポルトガル2部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までとなる。安斎はFC東京U-15深川から青森山田高へ進学し、早稲田大を経て大学4年生となる24年にFC東京とのプロ契約を締結した。昨季はJ1で30試合2得点。通算ではリーグ戦63試合6得点だった。新天地のペナフィエルは現在リーグ最下位。救世主としての活躍が期待されそうだ。安斎はクラブを通じて以下の