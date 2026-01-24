全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年2月1日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ボティク バン デ ザンダスフルプ] 0 - 3 [ノバク ジョコビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第7日がオーストラリア メルボルンで行われ、男子シングルス3回戦で、ボティク バン デ ザンダスフルプと第4シードのノバク ジョコビッチが