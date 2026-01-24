1月19日～23日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 Ｔホライゾン東Ｓ 26/ 3950 180089.5 1/23 ＥＡＪ東Ｓ 25/12 7511654.7 1/20 Ｔワークス東Ｓ 25/1218026044.4 1/