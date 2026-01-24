株式会社VAZと株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）の両社によるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）が始動する。デビュー曲「青春のエフェクト」を2月18日にデジタルリリースし、デビューすることが決定した。この日の午後7時よりYouTubeとTikTokでライブ配信を実施。ツインプラネット所属のIMALUがMCを務め、メンバー11名のお披露目とグループ名を解禁。デビ