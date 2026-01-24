根本凪が、1月20日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「美女図鑑」のコーナーに登場した。 根本凪「週刊SPA!」 根本凪「週刊SPA!」 3月でアイドル卒業を発表した根本凪が、メモリアルな写真集を2月18日に発売する。誌面では、マカオで魅せた、根本史上最高に仕上がった艶ボディを発売に先駆けて公開している。 ＜プロフィール＞茨城県生まれ。アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」として活動後