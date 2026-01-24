女性１１人組新アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」が２４日、２月１８日にデビューすることを発表した。この日、ＹｏｕＴｕｂｅとＴｉｋＴｏｋでライブ配信を行い、デビュー曲「青春のエフェクト」を初お披露目した。α＋は、女子中高生を中心に人気を集めるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃真帆子のほか、昨年１０月から開催したオーディションに合格したメンバー１１人で結成。「世界中