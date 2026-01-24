GRe4N BOYZが2026年最初のライブ＜GRe4N BOYZイマーシブライブシアター 2026『今年は3D？！LABO “The XY” 〜明日、飛び出しても〜』＞を1月11日(日)東京・Zepp Haneda（TOKYO）、24日（土）大阪・Zepp Osaka Baysideで開催した。本記事では11日(日)東京・Zepp Haneda（TOKYO）公演の模様をオフィシャルレポートでお届けする。◆ライブ写真今年のGRe4N BOYZは「LABO」として初の3Dライブに挑戦。3Dメガネをかけた観客はステージか