「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオの番組イベント「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ山下健二郎のＺＥＲＯＢＡＳＥｐｒｅｓｅｎｔｓ山フェス２０２６〜ＲｏａｄｔｏｔｈｅＦｕｔｕｒｅ」が２４日、横浜アリーナで行われた。今年７回目となる「山フェス」。ＣＨＥＭＩＳＴＲＹや新しい学校のリーダーズ、ＥＬＬＹら豪華アーティスト