THE BAWDIESがニューアルバム『THIS IS THE PARTY』の発売と、全国ワンマンツアー＜THIS IS THE PARTY TOUR 2026＞を発表した。2025年には自主マネジメント「HOT DOG RECORDS」を設立し、11月にバンドのテーマソング「HERE ARE THE BAWDIES」をリリースした彼ら。ニューアルバム『THIS IS THE PARTY』は3月25日(水)に発売される。詳細は後日発表とのこと。また、＜THIS IS THE PARTY TOUR 2026＞は、4月2日(木)の千葉 LOOKを皮切り