レトロリロンが1月28日(水)リリースの1stフルアルバム『コレクションアローン』より、リード楽曲「リコンティニュー」のミュージックビデオを公開した。「リコンティニュー」は、【繰り返し】【再び】という意味を持つ「RE」と、【続ける】という意味のある「CONTINUE」を組み合わせた言葉。弱さや迷いも抱えたまま、他の誰かではない自分の意志で“続けること”を歌った一曲。全国35のラジオ局でパワープレイに選出され、現在ヘビ