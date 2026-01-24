「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオの番組イベント「「代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ山下健二郎のＺＥＲＯＢＡＳＥｐｒｅｓｅｎｔｓ山フェス２０２６〜ＲｏａｄｔｏｔｈｅＦｕｔｕｒｅ」が２４日、横浜アリーナで行われた。今年７回目となる「山フェス」。往年の名作をオマージュした演出で寸劇風に登場した山下は「この山フェスで