強い冬型の気圧配置の影響で、東海3県では25日にかけて再び大雪のピークとなる見込みで、交通機関にも影響が出ています。JR高山線は飛騨古川駅と猪谷駅の間で、24日は終日運転を見合わせます。東海3県の高速道路は、東海北陸道の美濃ICと飛騨清見ICの間の上下線で、通行止めとなっているほか、下記の区間で24日夜から25日にかけて「予防的通行止め」が実施される可能性があり、注意が必要です。▽予防的通行止めの可能