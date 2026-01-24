ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯」は25日が初日。24日は前検が行われた。藤田俊祐（23＝東京）が過去4節で2優出している46号機をゲットした。特訓後は「雰囲気は良さそう」と笑み。実績機を背にしての活躍に期待が高まる。「今期は流れがいい。（年始めの）多摩川はダメだったけど、その他はいい調整ができている」と近況も充実。昨年11月以降で17勝を挙げており、勝率も6点を軽々と超え