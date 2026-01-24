ピン芸人のやす子が、24日放送のテレ東『土曜ゴールデン安村やす子の金のサイコロ・銀のサイコロローカル線すごろく旅』（後6：30）に出演。ともにすごろく旅を行った南野陽子の“名フレーズ”に、ポカーンとする一幕があった。【写真】超貴重写真！『スケバン刑事』“麻宮サキ”歴代3ショット南野といえば、1985年から86年まで放送された『スケバン刑事II 少女鉄仮面伝説』で二代目・麻宮サキを演じたことでも有名。この