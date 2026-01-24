インドネシアで豪雨による土砂崩れが発生し、少なくとも8人が死亡、80人以上が行方不明になっています。インドネシア当局によりますと、ジャワ島の西ジャワ州で24日未明、豪雨による大規模な土砂崩れが発生しました。30世帯以上が住む集落が巻き込まれ、これまでに少なくとも8人の死亡が確認され、80人以上が行方不明になっています。土砂が集落を覆っていて捜索活動は難航しているということです。インドネシアは現在雨期で、当局