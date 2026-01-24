１月27日に公示される衆議院選挙に福井2区からの出馬を23日に表明していた福井県議の山本建氏が24日に会見を開き一転、立候補を取りやめると発表しました。衆院選への出馬を取りやめた山本建氏「23日出馬すると表明しておきながらみっともないことになってしまったが、福井2区での出馬を今回は見送らせていただく決断をした」山本氏は24日午後に福井県鯖江市で会見を開き衆院選への出馬を断念すると語りました。山本氏は高市総理の