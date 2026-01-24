＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】大の里が驚異のパワーで安青錦に“完全勝利”今場所4敗でコンディションが万全でないことが予想される横綱・大の里（二所ノ関）が、優勝争いで単独首位を走る大関・安青錦（安治川）を圧倒。右手一本で制圧した驚異のパワーに「圧巻や……」などと相撲ファンは驚きを隠せない様子だった。これまで大の里は安青錦に4戦全勝、得意の相手としている。ただ左肩痛の影響