「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）再入幕の元大関朝乃山（３１）は小結若元春（３２）に寄り切りで敗れ、５敗目（９勝）を喫した。三役相手に２連敗し、再入幕場所での７年ぶりの復活優勝の可能性は完全消滅した。２年ぶりに対戦した同学年の小結に敗れた朝乃山は「悔しいです」と歯を食いしばった。相手の形になり、右のおっつけなどで挽回しようとしたが、寄り切られた。「相手の形になった。けんか四つな