インドネシアで大規模な土砂崩れが発生し、少なくとも8人が死亡、80人以上が行方不明となっています。【映像】インドネシアの大規模な土砂崩れの様子現地当局などによりますと、インドネシア西ジャワ州で24日未明、大雨の影響で土砂崩れが発生し、住宅およそ30軒が巻き込まれました。これまでに少なくとも8人の死亡が確認され、82人が行方不明となっていますが、土砂が集落全体を覆うほど広範囲に流れ込んでいるため、捜索活動