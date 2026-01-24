坂上忍がＭＣを務めるフジテレビ「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」が２３日、放送され、モーニング娘。を人気絶頂で卒業した人気メンバーがＶＴＲで登場した。現在はタレントとして活動する石黒彩（４７）。初期メンバーで、モー娘。の紅白初出場（１９９８年）の翌９９年１２月５日、突然、２０００年１月７日のコンサートをもって脱退すると発表した。理由は「服飾の勉強をしたい」だった。当時、２１歳。９９年