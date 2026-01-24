『うちのツマ知りませんか？』（野原広子/オーバーラップ）第10回【全15回】【漫画】『うちのツマ知りませんか？』を第1回から読む醤油を買いに出たきり、妻が戻ってこない――。お見合いで結婚し子どもにも恵まれ、何不自由ない生活を送っていた55歳の妻・ヨシ子。しかし彼女は、夫・康の前から忽然と姿を消す。手がかりは、ごみ箱に破り捨てられていたメモに書かれていた電話番号だけだった。熟年夫婦の危機を鋭く描く、野原広