アイピーフォーは、「ホイッピ＆ラッピエコバッグコレクション」(1回400円、全5種)を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。「ホイッピ＆ラッピ」は、自由気ままな「ホイッピ」とホイッピへの愛が強すぎる「ラッピ」、そんな噛み合わない2人による、愛ゆえの激しい攻防戦を描いた、SNSで話題のキャラクターだ。2人のシュールで愛おしい日々の様子が全面にプリントされたエコバッグがカプセルトイに