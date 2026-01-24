1月24日、小倉競馬場で行われたG3・小倉牝馬ステークス（芝2000m）は、1番人気のジョスランが重賞初制覇を飾った。鞍上のルメール騎手はこの勝利で、JRA全10場重賞勝利を達成した。小倉牝馬S、勝利ジョッキーコメント1着ジョスランC.ルメール騎手「ベリーベリーハッピーです。（JRA全10場重賞達成について）すごく嬉しいですね。特に小倉競馬場で日本でのジョッキー人生が始まりました。20年前、冬の小倉でずっと乗っていて、1