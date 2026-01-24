友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は困った友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は真面目に授業を受ける大学生。しかし課題のときだけ連絡をしてくる友だちに、モヤモヤしています。それを美沙に相談すると、「こうしてみたら？」と提案されました。その内容とは一体なんでしょう？