PEACH JOHNのバレンタインコレクションが、2026年1月14日（水）より公式通販サイトと全国の店舗で発売♡「大切な人と過ごしたい」「自分へのご褒美にも♥」そんな想いを叶える、とっておきのランジェリーやルームウェア、ギフトアイテムが多数ラインナップ。ハートや薔薇モチーフの甘くセクシーなデザインで、バレンタインの特別なムードを盛り上げます。ギフトにもぴったりなコフ