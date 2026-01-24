中国の習近平国家主席に近いとされる軍の制服組トップらに対し重大な規律違反で調査が行われることがわかりました。中国軍の高官を巡っては、失脚が相次ぐ異例の事態が続いています。中国国防省は、24日午後中央軍事委員会副主席の張又侠（ちょう ゆうきょう）氏と参謀長の劉振立（りゅう しんりつ）氏に重大な規律違反と法律違反の疑いがあり2人の調査を行うと発表しました。習主席と関係が近いとされる張氏を巡っては、1月20日に