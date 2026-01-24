アメリカの総合格闘技団体UFCの前日計量で、選手が計量直後に倒れるハプニングが起こりました。UFCは日本時間24日、翌25日に行われる「UFC324」の前日計量を実施。その大会で前座カードとして組まれていたバンタム級の一戦に出場するキャメロン・スマザーマン選手が舞台に登場し計量を行った際に、予想だにしない事態が起こりました。計量後、スマザーマン選手はステージ上を歩いて移動しましたが、突然、直立したまま前のめりに転