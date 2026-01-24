任期満了に伴う静岡県東伊豆町の町長選挙に、現職の岩井茂樹町長が再選を目指して出馬すると表明しました。 【動画】「まいてきた種をしっかりと育ててしっかりと刈り取っていく」岩井茂樹町長が再選出馬表明 静岡・東伊豆町長選 ＜東伊豆町 岩井茂樹町長＞ 「今まで植えてきた、まいてきた種をしっかりと育てて、町民の皆さん、そして役場の皆さんとしっかりと刈り取っていくところまでやりたい」 東伊豆町の岩井町長は1月2