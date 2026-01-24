1月27日公示、2月8日に投開票の衆議院選挙を前に、静岡県警は1月24日、選挙違反の取締本部を設置しました。静岡県警本部捜査二課の入り口に「選挙違反取締本部」の看板が掲げられました。 【動画】「不偏不党の立場で厳正な取り締まりを推進」衆院選前に選挙違反取締本部設置＝静岡県警 取締本部は県警本部と各警察署に設置され、久田誠本部長以下、183人態勢で選挙違反の取り締まりにあたります。 ＜静岡県警捜査二課 保本将光