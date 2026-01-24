リニア中央新幹線の静岡工区の着工に向け、静岡県とJR東海が1月24日、工事によって大井川の水資源に影響が出た場合の補償について合意し、国土交通省の立ち合いのもと、確認書を締結しました。 【動画】「不測の事態が起こった時にしっかり国も関与を」リニア工事で大井川の水資源に影響出たら…静岡県とJR東海が補償確認書を締結 24日は、静岡県の鈴木康友知事とJR東海の丹羽俊介社長が国土交通省の水嶋智事務次官の立ち合いの