「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８・５」（２４日、都内）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、メーンイベントのｓａｋｋｋｉ−メカ君は、壮絶な打撃戦の末に、ｓａｋｋｋｉが判定３−０で勝利した。１分３回キックルールで対戦。ゴングから互いに拳を振りまわし、壮絶な殴り合いを展開。２回を終えても決着がつかず、最終ラウンドへ。互いに死力を尽くした展開となったが、最後まで前に続けたｓ