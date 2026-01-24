高校生と質疑を繰り返しながら「部活動の自治」を考えた研修会＝２３日、横浜清陵高校高校部活動の「自治」について生徒たちが考える研修会が２３日、県立横浜清陵高校（横浜市南区）で開かれた。野球部が昨春の選抜甲子園に出場した際の選考理由にも挙げられた同校の部活動自治。多くの生徒が参加し、組織論をベースにどのように部活を盛り上げるか、頭を悩ませた。タイトルは「部活動における組織作り部員のやる気を最大化