大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）、幕内熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）が関脇霧島（２９＝音羽山）を破り、１１勝目（３敗）。２敗で単独首位に立っていた新大関安青錦（安治川）が敗れ、優勝争いのトップに並んだ。過去２勝７敗と合口の悪い霧島との顔合わせ。左上手を引いて力強く前に出ると、最後は浴びせ倒しで快勝。この日も取組後は報道陣の取材に応じず、国技館を後にした。粂川審判長（元小結琴稲妻）