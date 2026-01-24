タレントの三上悠亜さん（32）が2026年1月16日、自身のインスタグラムを更新。チアリーダーの衣装ショットを披露した。チアリーダーの衣装ショット三上さんは、タンクトップにパーカーを羽織ったカジュアルコーデや、タイトなデザインのミニ丈のチアリーダーの衣装姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いパーカーを羽織り、白いタンクトップと水色のハーフパンツを着用。グッズが並ぶ棚をバックに、キャップをか