◆バスケットボールＢ１リーグ▽第１９節京都７６―６３横浜ＢC（２４日・島津アリーナ京都）京都がホームでの後半戦初戦を制し、連敗を４で止めた。右太ももを痛めて戦列を離れていた共同主将のチャールズ・ジャクソン（３２）が１３試合ぶりに復帰。いきなり１３得点を挙げる活躍で全快をアピールした。ゴール前に安定感をもたらしたジャクソンは「やっとみんながそろって、すごくいいゲームができた」と声を弾ませた。こ