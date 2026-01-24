中日・福永裕基内野手が２４日、ナゴヤ球場で練習を行った。日本新薬（京都）で行っていた自主トレを２３日に打ち上げ、「動きも良くなってきている実感がある」とうなずいた。昨季は、３月１８日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で、右膝内側側副靱帯（じんたい）を損傷。５月に実戦復帰するも、同２７日のヤクルト戦（神宮）で本塁にヘッドスライディングした際に左手関節を骨折し、再び戦列を離れた。リハビ