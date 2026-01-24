◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）１４日目を終えて６人に優勝の可能性が残るのは、２０１５年夏場所の８人以来の多さ。千秋楽は安青錦が琴桜との大関対決。熱海富士は欧勝海と顔を合わせ、豊昇龍―大の里、霧島―阿炎が組まれた。トップの２人がともに勝てば優勝決定戦へ。どちらかが敗れれば、勝った方の優勝。両者が敗れた場合は４敗を守った力士を加えた決定戦にもつれ込む。４人で決定戦の場合は、対戦相手