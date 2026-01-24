参政党の神谷宗幣代表（左）と日本保守党の百田尚樹代表＝2025年8月15日、東京・日本武道館参政党の神谷宗幣代表、日本保守党の百田尚樹代表は24日、インターネット番組の党首討論で、抑止力を強化するため核保有の可能性について議論すべきだとの認識を示した。共産党の田村智子委員長らは、米国と歩調を合わせた政府の防衛力強化方針を「米国の言いなり」と批判した。神谷氏は「わが国も独自防衛をしっかりやる。核もタブー