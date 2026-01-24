「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（２４日、大倉山ジャンプ競技場）個人第２１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、４大会連続となるミラノ・コルティナ五輪代表が決まっている高梨沙羅（クラレ）は１２４・５メートル、１２６メートルの合計２３２・１点で１１位だった。同代表の丸山希（北野建設）は４位。優勝は１２９メートル、１２８メートルの合計２７９・４点だったニカ・プレブツ（スロベニア）だっ