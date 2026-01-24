「推し旅グルメガイド」と題し新潟の“推しスポット”を紹介します。雪国ならではの風情ある街並みと地元産の食材をふんだんに使った身も心も温まるグルメをTeNY橋本アナウンサーが体験しました。 ♦南魚沼市の風情ある街並み「牧之通り」 全国有数のコメどころ南魚沼市。冬になると一面の雪景色が広がる豪雪地帯としても知られています。その南魚沼市の塩沢地区にあるのが雁木が連なる「牧之通り（ぼくしどおり