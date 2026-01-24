（台北中央社）台北メトロ（MRT）は23日、全ての乗客に対し、モバイルバッテリーの使用を控えるよう呼びかけた。発煙や発火による混乱の発生を防ぎ、公共の場の安全を維持するためだとしている。同メトロ板南線の車内では今月16日、モバイルバッテリーから発煙し、乗客が消火器を使用するなどして一時混乱状態になった。同メトロの関係者は報道陣の取材に対し、同様のトラブルは最近3年間で5件発生していると説明。今後は駅構内に