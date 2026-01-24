ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が、1月21日、GENERATIONSの数原龍友（33）のスタッフXに登場。オフシーズンに見られた山本と数原の意外な交流が、ファンの大きな注目を集めている。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 「山本由伸投手にお越しいただきました ありがとうございました！」というコメントと共に投稿された写真