オリックスの吉田輝星（25）が1月21日、自身のInstagramを更新し、1年ぶりに散髪したことを報告。投稿では、リハビリ期間中に伸ばしていた髪を切る前のビフォー写真を公開し、「1年ぶりの散髪。リハビリ中はずっと決めてて、いよいよ終盤なので切りました。やっぱ短髪よ！！」と心境をつづっている。